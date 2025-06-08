بينهم معلول.. أكثر 10 لاعبين من الأهلي مشاركة في كأس العالم

كتبت-هند عواد:

يحتفظ حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برقما قياسيا في كأس العالم للأندية قبل انطلاق النسخة الحديثة من المسابقة بمشاركة 32 فريقا.

ويشارك الأهلي في كأس العالم ضمن المجموعة الأولى التي تضم كل من، بورتو، إنتر ميامي، بالميراس، خلال الفترة من 14 يونيو لـ13 يوليو 2025.

ويعتبر حسين الشحات اللاعب الأكثر مشاركة في كأس العالم للأندية ضمن قائمة الأهلي، بـ15 لقاء خلال 5 نسخ من البطولة، يليه الثنائي طاهر محمد طاهر ومحمد هاني بـ13 مباراة.

وجاءت قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في كأس العالم للأندية ضمن قائمة الأهلي كالآتي:

حسين الشحات - 15 مباراة - 5 نسخ

طاهر محمد طاهر - 13 مباراة - 4 نسخ

محمد هاني - 13 مباراة - 4 نسخ

علي معلول - 12 مباراة - 4 نسخ (رحل بنهاية الموسم الحالي)

عمرو السولية - 11 مباراة - 4 نسخ (رحل بنهاية الموسم الحالي)

أليو ديانج - 11 مباراة - 4 نسخ

محمد الشناوي – 10 مباريات - 3 نسخ

ياسر إبراهيم - 9 مباريات - 4 نسخ

محمد أفشة - 9 مباريات - 4 نسخ

حمدي فتحي - 9 مباريات - 3 نسخ

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