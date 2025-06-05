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رسمياً.. قطر القطري يعلن رحيل بيرسي تاو

06:42 م الخميس 05 يونيو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    بيرسي تاو بقميص صندوانز الجنوب إفريقي
  • عرض 7 صورة
    بيرسي تاو بقميص نادي برايتون الإنجليزي
  • عرض 7 صورة
    بيرسي تاو لاعب الأهلي
  • عرض 7 صورة
    بيرسي تاو من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
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    بيرسي تاو في الطائرة
  • عرض 7 صورة
    بيرسي تاو
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كتب - نهى خورشيد

أعلن نادي قطر القطري مساء اليوم الخميس، رسمياً رحيل الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

ونشر حساب قطر عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة:"شكراً، متمنين لك التوفيق خلال الفترة القادمة".

أنهى تاو تجربته القصيرة مع نادي قطر، والتي لم تدم سوى ستة أشهر فقط، بعدما انضم إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من النادي الأهلي المصري.

وخاض تاو صاحب الـ31 عاماً، عشر مباريات بقميص النادي القطري، قدّم خلالها أربع تمريرات حاسمة دون أن يتمكن من تسجيل أي هدف.

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