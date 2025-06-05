كان فوز إنتر مامي على كولومبوس كرو بخماسية مقابل هدف في الدوري الأمريكي، كافيا لصعود الفريق من المركز السادس إلى الثالث، إلا أنه ليس كافيا لمنح اللاعبين دفعة معنوية قبل بطولة كأس العالم للأندية.

وعانى إنتر ميامي من تراجع النتائج خلال الشهر الماضي، ومع الدخول في شهر البطولة، غادر بعض اللاعبين للمشاركة مع منتخباتهم الوطنية، بينهم ليونيل ميسي الذي عاد إلى الأرجنتين وفافا بيكولت إلى منتخب هايتي، وتيلاسكو سيجوفيا إلى فنزويلا.

وانضم بينيا كريماسكي إلى منتخب الولايات المتحدة تحت 20 عامًا في مصر، واستُدعي سانتياجو موراليس البالغ من العمر 18 عامًا، إلى سويسرا للانضمام إلى منتخب الولايات المتحدة تحت 18 عامًا.

وفي هذه الأثناء، يبقى باقي الفريق في معسكره، استعدادا لمباراة افتتاح كأس العالم للأندية، يوم 14 يونيو ضد الأهلي.

الغيابات تضرب إنتر ميامي قبل مباراة الأهلي

تحدث تاديو أليندي لاعب إنتر ميامي عن مدى استعداد الفريق لكأس العالم، وقال بعد هدفه في المباراة السابقة: "من الواضح أن الأمر ليس سهلاً، لكننا نعلم أن المدرب سيتعامل مع الأمر".

تلك المباراة شهدت تألق ميسي بهدفين وثلاث تمريرات حاسمة، ويبدو أن الأرجنتيني على أتم استعداد للبطولة، خاصة مع تأهل الأرجنتين إلى أحد المراكز الستة الأولى، مما ضمن لها التأهل إلى كأس العالم وفرصة الدفاع عن لقبها في كأس العالم.

ورغم ضمان الأرجنتين التأهل، إلا أنها تواجه تشيلي يوم الخميس، ثم كولومبيا يوم 10 يونيو، وقال خافيير ماسكيرانو مدرب إنتر ميامي، إن فترة غياب ميسي قد تُضفي طاقة جديدة عليه والآخرين.

وأضاف مبتسمًا بعد المباراة السابقة: "عندما ينضم اللاعبون إلى منتخباتهم الوطنية، حدث لي ذلك، إذ يعودون بعقلية جديدة وثقة أكبر، أتمنى لهم كل التوفيق، وخاصةً ليو، لأنني من الأرجنتين".

ويضم إنتر ميامي أربعة لاعبين أساسيين يتعافون من الإصابات وهم، جوردي ألبا، وجونزالو لوجان، ويانيك برايت، وتوماس أفيليس.

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