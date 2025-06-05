الهلال السعودي يعلن تعاقده مع سيميوني إنزاجي رسميًا

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي الهلال السعودي، في وقت مبكر من صباح الخميس، تعاقده رسميًا مع المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي لقيادة الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة، وذلك خلفًا للمدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

وجاء هذا التعيين بعد أيام قليلة من إعلان نادي إنتر ميلان الإيطالي عن رحيل إنزاجي البالغ من العمر 49 عامًا، عقب خسارة الفريق القاسية أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 5-0 في نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي أقيم قبل ثلاثة أيام فقط.

ويُعد إنزاجي من أبرز المدربين في الكرة الإيطالية خلال السنوات الأخيرة، حيث تولى قيادة إنتر ميلان منذ عام 2021، بعد فترة ناجحة استمرت خمس سنوات مع نادي لاتسيو.

وخلال مسيرته مع "النيراتزوري"، حقق إنزاجي سلسلة من النجاحات اللافتة، أبرزها التتويج بلقب الدوري الإيطالي موسم 2023-2024، والفوز بكأس إيطاليا مرتين، إضافة إلى ثلاث بطولات في كأس السوبر الإيطالي، كما قاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في مناسبتين.

وقبل تجربته مع إنتر، نجح إنزاجي في قيادة لاتسيو لتحقيق عدة ألقاب، من بينها كأس إيطاليا عام 2019، وكأس السوبر الإيطالي في نسختي 2017 و2019.