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والده كلمة السر.. ميسي يقترب من الدوري السعودي

09:19 م الأربعاء 04 يونيو 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    ألبا وميسي
  • عرض 13 صورة
    جوردي ألبا وليونيل ميسي
  • عرض 13 صورة
    ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي
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    ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي
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    ميسي وسواريز
  • عرض 13 صورة
    ياسين تشويكو حارس ميسي الشخصي
  • عرض 13 صورة
    ميسي لاعب إنتر ميامي
  • عرض 13 صورة
    ميسي
  • عرض 13 صورة
    ميسي لاعب إنتر ميامي
  • عرض 13 صورة
    الأرجنتيني ليونيل ميسي
  • عرض 13 صورة
    ميسي
  • عرض 13 صورة
    ليونيل ميسي
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كتب- محمد عبدالهادي:

لم يفقد صندوق الاستثمار السعودي الأمل في التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك مع اقتراب انتهاء عقده مع فريق انتر ميامي الأمريكي.

وكان ميسي قريبًا من الانتقال للسعودية من بوابة فريق الهلال، عقب رحيله من صفوف باريس سان جيرمان، ولكن الوجهة تغيرت في الأمتار الأخيرة للدوري الأمريكي بعد انتقاله لانتر ميامي.

ومع اقتراب انتهاء عقد ميسي مع فريقه الامريكي، دخل صندوق الاستثمار السعودي الذي يستحوذ على أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، في مفاوضات لضم ميسي الفترة القادمة.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن صندوق الاستثمار السعودي تواصل في الفترة الماضية مع خورخي ميسي، والد ليو، وذلك لبحث انتقال نجله للدوري السعودي.

وأكدت الشبكة في تقريرها أن ميسي بات مستاءً من الدوري الأمريكي بسبب ضعف مستواه وهو ما كان ليس متوقع بالنسبة له، وبات أقرب للرحيل وخوض تجربة جديدة.

وأشارت، أن أندية الدوري السعودي ستعمل على استغلال نهاية عقده ومحاولة اقناعه مرة أخري بالانضمام لدوري روشن.

وشارك ميسي مع انتر ميامي حتي الأن في 59 مباراة مع إنتر ميامي بمختلف المسابقات سجل خلالها 49 هدفا وصنع 24.

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ميسي ليونيل ميسي انتر ميامي الدوري السعودي
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