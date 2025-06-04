ريال مدريد أفريقيا.. لاعب بالميراس السابق يشيد بالنادي الأهلي

كتبت-هند عواد:

تحدث البرازيلي فيليبي ميلو لاعب بالميراس وفلومينينسي السابق، عن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

وتضم مجموعة الأهلي (المجموعة الأولى) في كأس العالم للأندية كل من، بالميراس البرازيلي، إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي.

وقال فيليبي ميلو في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "الأهلي فريق قوي وعنيد، ومعروف عالميا، فهو ريال مدريد إفريقيا".

واختتم: "الأهلي فريق يحب الفوز دائما، وأي فريق سيلعب أمامه سيواجه صعوبات كبيرة".