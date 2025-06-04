10 فائزين جدد بجائزة الكرة الذهبية "حال منحها مرة واحدة لكل لاعب"

تُعتبر جائزة الكرة الذهبية أرفع جائزة فردية في تاريخ كرة القدم، حيث يحصل أفضل اللاعبين في الموسم على جوائز متعددة في كرة الرجال والنساء.

وارتبطت الجائزة بمجلة فرانس فوتبول طوال معظم تاريخها منذ عام ١٩٥٦، وشهدت فوز الكثير من الأسماء التاريخية بها.

وفي عام ٢٠٢٥، سيكون السباق على الجائزة محتدا كعادته، مع وجود نجمي برشلونة رافينيا ولامين يامال في المنافسة، بينما يُعتبر محمد صلاح، نجم ليفربول، من أبرز المرشحين أيضًا.

ونستعرض أسماء اللاعبين الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز بالجائزة في سنوات محددة، إما بسبب الظلم أو لتألق لاعبين آخرين فازوا بها مرارًا.

وتستبعد القائمة أدناه اللاعبين من عام ١٩٥٦ إلى عام ٢٠٢٤ الذين كانوا سيفوزون بها لو مُنحت الكرة الذهبية للاعبين مرة واحدة فقط في مسيرتهم. (وفقا لموقع givemesport)

10 فائزين جدد بجائزة الكرة الذهبية

- جون تشارلز (يوفنتوس) - 1959

- فرانك ريكارد (ميلان) - 1989

- روبرتو كارلوس (ريال مدريد) - 2002

- تشافي (برشلونة) - 2009

- أندريس إنييستا (برشلونة) - 2010

- ويسلي شنايدر (إنتر ميلان) - 2010

- فرانك ريبيري (بايرن ميونيخ) - 2013

- نيمار جونيور (برشلونة) - 2015

- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) - 2020.. تم إلغاء الجائزة بسبب COVID-19

- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 2023