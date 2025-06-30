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عاد لفريقه السابق.. باتريس كارتيرون يعلن محطته الجديدة رسميًا

03:26 م الإثنين 30 يونيو 2025

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كتب- محمد عبدالهادي:

كشف المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون عن محطته التدريبية الجديدة رسميًا بعد رحيله من فريق سباهان أصفهان، الذي رحل عنه منذ أيام بالتراضي.

وأعلن كارتيرون عبر حسابه الرسمي توليه القيادة لفريق أم صلال القطري، وذلك للمرة الثانية بعدما خاض معه تجربة في 2023.

وتولى كارتيرون تدريب أم صلال للمرة الأولى في شهر يوليو عام 2023 لكنه لم يحقق أي بطولة مع الفريق، حيث قاد خلالها الفريق في 45 مباراة، حقق خلالها 19 فوزًا، و11 تعادلًا، وتعرض لـ15 خسارة.

وسبق لكارتيرون قيادة كل من مازيمبي ووادي دجلة والأهلي والزمالك والرجاء ومنتخب مالي والنصر والاتفاق السعوديين.

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باتريس كارتيرون فريق سباهان أصفهان فريق أم صلال القطري
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