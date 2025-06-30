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من دور الـ16 حتى النهائي.. الجوائز المالية لكأس العالم للأندية 2025

08:00 ص الإثنين 30 يونيو 2025

كأس العالم للأندية 2025

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كتب - محمد القرش:

ضمنت 4 فرق التأهل إلى دور ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعد التغلب على منافسيها في دور الـ16.

وفاز بالميراس على نظيره بوتافوجو بهدف دون رد بعد اللجوء للأشواط الإضافية، بينما انتصر تشيلسي على بنفيكا برباعية مقابل هدف.

وعلى الجانب الآخر، فاز باريس سان جيرمان على منافسه إنتر ميامي برباعية دون رد، بينما تأهل بايرن ميونخ لربع النهائي على حساب فلامنجو.

الجوائز المالية لكأس العالم للأندية

دور الـ16: 7.5 مليون دولار أمريكي

ربع النهائي: 13.125 مليون دولار أمريكي

نصف النهائي: 21 مليون دولار أمريكي

المتأهل للنهائيات: 30 مليون دولار أمريكي

النهائي: 40 مليون دولار أمريكي

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