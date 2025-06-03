يتحكم في الانتقالات.. آخر تطورات رحيل كريستيانو رونالدو عن النصر

كتب - محمد القرش:

كشف الصحفي الموثوق سانتي أونا آخر تطورات رحيل كريستيانو رونالدو عن النصر السعودي.

وأوضح سانتي أنت كريستيانو رونالدو سيبقى في النصر، حيث تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

وأضاف أن رونالدو حصل على جميع الضمانات اللازمة من صندوق الاستثمارات العامة لبناء فريق سيمكنه المنافسة على جميع البطولات.

وواصل أونا أن المهاجم البرتغالي سيكون صانع القرار الرئيسي في سوق الانتقالات الصيفية، ومن المتوقع وصول مدير رياضي جديد إلى النادي.

وأشار إلى أن النصر يريد على الأقل قلب دفاع جديد، ولاعب وسط دفاعي، وجناح أيسر.

واختتم أن الفريق السعودي مستعد لاستقبال عروض من أجل بيع ساديو ماني وبروزوفيتش وأوتافيو، حيث سيغادر إيمريك لابورت النادي أيضًا.