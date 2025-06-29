الأردن يرفض مواجهة إسرائيل في كأس العالم

كتب - محمد القرش:

رفض الاتحاد الأردني لكرة السلة خوض مباراة أمام نظيره الإسرائيلي في بطولة كأس العالم لكرة السلة تحت 19 عاما.

وأرسل الاتحاد الأردني إلى الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" خطابا رسميا يفيد بعدم خوضه المباراة أمام منتخب إسرائيل في كأس العالم المقام في سويسرا.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة السلة عدم إقامة المباراة بين الطرفين بسبب مخاطبات الاتحاد الأردني، وسيكون هناك قرار باحتساب اللقاء لصالح المنتخب الخصم.

وكان من المقرر أن تقام المباراة اليوم الأحد الموافق 29 يونيو، ضمن مواجهات كأس العالم لكرة السلة تحت 19 عاما.

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