كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

إنتر ميلان

- -
22:00

فلومينينسي

جميع المباريات

إعلان

الأردن يرفض مواجهة إسرائيل في كأس العالم

10:11 م الأحد 29 يونيو 2025

منتخب الأردن لكرة السلة تحت 19 عاما

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

رفض الاتحاد الأردني لكرة السلة خوض مباراة أمام نظيره الإسرائيلي في بطولة كأس العالم لكرة السلة تحت 19 عاما.

وأرسل الاتحاد الأردني إلى الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" خطابا رسميا يفيد بعدم خوضه المباراة أمام منتخب إسرائيل في كأس العالم المقام في سويسرا.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة السلة عدم إقامة المباراة بين الطرفين بسبب مخاطبات الاتحاد الأردني، وسيكون هناك قرار باحتساب اللقاء لصالح المنتخب الخصم.

وكان من المقرر أن تقام المباراة اليوم الأحد الموافق 29 يونيو، ضمن مواجهات كأس العالم لكرة السلة تحت 19 عاما.

بيان الاتحاد الأردني لكرة السلة

اقرا أيضًا:

خويلت يروي معاناته مع تصحيح عقلية لاعب الأهلي السابق

شراكة جديدة للأهلي استعدادا لافتتاح أكاديميات في كندا وأمريكا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأردن إسرائيل كأس العالم للأندية كرة السلة منتخب الأردن لكرة السلة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن حادث ضحايا الإقليمي بالمنوفية*
الحكومة مسؤولة.. مجدي الجلاد: تكلفة صيانة الطريق الإقليمي تثير تساؤلات