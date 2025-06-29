باريس سان جيرمان ثالث المتأهلين لربع نهائي كأس العالم للأندية

تأهل فريق باريس سان جيرمان إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعد الفوز على إنتر ميامي برباعية دون رد.

سجل هدف باريس الأول، جواو نيفيس في الدقيقة 6.

سجل هدف باريس الثاني، جواو نيفيس في الدقيقة 39.

سجل هدف باريس الثالث، توماس أفيليس "ذاتي" في الدقيقة 44.

سجل هدف باريس الرابع، أشرف حكيمي في الدقيقة 45+3.

ويلاقي العملاق الباريسي، الفائز من مباراة بايرن ميونخ وفلامنجو البرازيلي المقرر لها الساعة الحادية عشر مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر.

وكان قد تأهل بالميراس وتشيلسي إلى دور ربع النهائي بعد الفوز على بوتافوجو وبنفيكا.

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