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زميل محمد عبدالمنعم.. نيوم السعودي يفاوض لاعب نيس الفرنسي

04:21 م الأحد 29 يونيو 2025

بولكا

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كتب- محمد عبدالهادي:

دخل نادي نيوم السعودي مرحلة تعزيز صفوفه استعدادًا للموسم الكروي الجديد، بعد صعوده إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل، بعدما توج بلقب دوري الدرجة الأولى.

وكشفت تقارير إعلامية اليوم الأحد أن مسؤولي نيوم توصلوا إلى اتفاق نهائي مع نادي نيس الفرنسي لضم حارس مرماه.

وكشف موقع فوت ميركاتو الفرنسي أن نادي سندرلاند، الذي عاد حديثًا إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، يحاول إقناع حارس مرمى نيس الفرنسي بولكا بالانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ومن جهتها، لا تعارض الإدارة رحيل الحارس حيث فتحت الباب أمام رحيل بولكا في حال تلقى عرضًا مغريًا يرضي الطرفين.

ويضم نادي نيس في صفوفه المحترف المصري محمد عبدالمنعم الذي غاب عن المشاركة مع الفريق بسبب الإصابة.

من جانب آخر، كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن اقتراب نادي نيوم من التعاقد مع المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، قادمًا من صفوف ليون في صفقة انتقال حر.

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نادي نيس الفرنسي محمد عبدالمنعم نادي نيوم السعودي
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