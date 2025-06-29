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أحكام بالسجن وصراعات عائلية.. ماذا ينتظر بوجبا مع فريق موناكو؟

02:23 م الأحد 29 يونيو 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

عادت قضية ابتزاز النجم الفرنسي بول بوجبا إلى الواجهة مجددًا، بعد صدور أحكام قضائية بحق المتهمين في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الأوساط الرياضية خلال السنوات الأخيرة.

وشملت الأحكام مجموعة من أصدقاء طفولة بوجبا وبعض المقربين منه، من بينهم مامادو ماجاسا، مستشار اللاعبين وصديق بوجبا السابق، الذي حكم ضده بحبسه 5 سنوات بينها 12 شهرًا مع وقف التنفيذ بسبب ابتزازه للاعب وتهديده بنشر مقاطع فيديو مسيئة.

الغريب في الأمر، أن بوجبا انضم في الساعات الماضية إلN صفوف نادي موناكو الفرنسي، وذلك بعد عامين من التوقف عن اللعب لتنفيذ عقوبة الإيقاف التي تلقاها بسبب تعاطيه المنشطات.

والمفارقة التي تزيد القضية تعقيدًا، أن بول بوجبا سيلعب الموسم المقبل إلى جانب سونجوتو ماجاسا، لاعب الوسط الدفاعي في صفوف موناكو، وهو ابن عم مامادو ماجاسا، المدان بابتزاز النجم الفرنسي بول بوجبا، وهو ما قد يخلق أجواء مشحونة داخل غرفة ملابس نادي الإمارة، خصوصًا في ظل الخلفيات المتوترة للقضية.

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