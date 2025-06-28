كم حصد بالميراس بفضل التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية؟

كتب - محمد القرش:

تأهل فريق بالميراس إلى دور ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعد الفوز على بوتافوجو في ثمن النهائي بهدف دون رد.

وفاز بالميراس بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية بسبب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وحصد الفريق البرازيلي 13.125 مليون دولار أمريكي، بفضل الفوز على بوتافوجو والتأهل لدور الـ8 بمونديال الأندية.

وينتظر بالميراس الفائز من مباراة تشيلسي وبنفيكا المقرر لها الساعة 11 مساء اليوم السبت بتوقيت مصر.

وكان الفريق البرازيلي تأهل لدور الـ16، محتلا صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط.

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