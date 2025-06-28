كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

فلامنجو

- -
23:00

بايرن ميونيخ

كأس العالم للأندية

باريس سان جيرمان

- -
19:00

انتر ميامى

جميع المباريات

إعلان

أول فريق يتأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية 2025

09:57 م السبت 28 يونيو 2025

كأس العالم للأندية 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة بالميراس وبوتافوجو التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وفاز بالميراس على نظيره بوتافوجو بهدف دون رد، بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية بسبب التعادل السلبي في الوقت الأصلي من اللقاء.

وتأهل بالميراس إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية، يواجه الفائز من مباراة تشيلسي وبنفيكا.

ويلاقي تشيلسي نظيره بنفيكا في تمام الساعة الـ 11 مساء اليوم السبت، على ملعب بنك أوف أمريكا.

اقرأ أيضًا:

الإصابات تضرب الهلال قبل مواجهة مانشستر سيتي في كأس العالم

بول بوجبا يتعاقد مع موناكو ويرتدي القميص رقم 8

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم للأندية 2025 بالميراس ضد بوتافوغو ريغاتاس نتيجه مباراه بالميراس مباراة بالميراس وبوتافوغو كأس العالم للاندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

ثبت تعاطيه مخدرات.. النيابة تأمر بحبس السائق المتسبب في حادث إقليمي المنوفية