أول فريق يتأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية 2025

كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة بالميراس وبوتافوجو التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وفاز بالميراس على نظيره بوتافوجو بهدف دون رد، بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية بسبب التعادل السلبي في الوقت الأصلي من اللقاء.

وتأهل بالميراس إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية، يواجه الفائز من مباراة تشيلسي وبنفيكا.

ويلاقي تشيلسي نظيره بنفيكا في تمام الساعة الـ 11 مساء اليوم السبت، على ملعب بنك أوف أمريكا.

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