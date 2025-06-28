بول بوجبا يتعاقد مع موناكو ويرتدي القميص رقم 8

كتب - محمد القرش:

أعلن نادي موناكو الفرنسي التعاقد مع لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوجبا بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2027.

وبدأ بول بوجبا مسيرته المهنية مع نادي لوهافر قبل أن يواصل مسيرته في مانشستر يونايتد، حيث ظهر لأول مرة كمحترف في عام 2011.

وفي يوفنتوس، الذي انضم إليه عام ٢٠١٢، برز بوجبا كنجم، حيث فاز بأربعة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي (٢٠١٣-٢٠١٦)، بالإضافة إلى لقبين في كأس إيطاليا (٢٠١٥، ٢٠١٦) وكأس السوبر الإيطالي مرتين (٢٠١٣، ٢٠١٥).

كما وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام ٢٠١٥. مع "البيانكونيري" (٢٠١٢-٢٠١٦ و٢٠٢٢-٢٠٢٤)، وشارك في ١٩٠ مباراة (٣٤ هدفًا و٣٩ تمريرة حاسمة).

وعاد الفرنسي إلى اليونايتد في عام ٢٠١٦، حيث لعب ستة مواسم، وشارك في ٢٣٣ مباراة، مسجلاً ٣٩ هدفاً ومقدماً ٥١ تمريرة حاسمة، مع الشياطين الحمر، فاز بالدوري الأوروبي وكأس الرابطة الإنجليزية عام ٢٠١٧.

قبل أن يعود مرة أخرى إلى يوفنتوس في موسم 2022/23، ويتم إيقافه لمدة 18 شهرا بسبب المنشطات في عام 2024.