كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

بنفيكا

0 0
23:00

تشيلسي

كأس العالم للأندية

بالميراس

1 0
19:00

بوتافوجو

جميع المباريات

إعلان

بول بوجبا يتعاقد مع موناكو ويرتدي القميص رقم 8

08:02 م السبت 28 يونيو 2025

بول بوجبا ينتقل إلى موناكو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

أعلن نادي موناكو الفرنسي التعاقد مع لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوجبا بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2027.

وبدأ بول بوجبا مسيرته المهنية مع نادي لوهافر قبل أن يواصل مسيرته في مانشستر يونايتد، حيث ظهر لأول مرة كمحترف في عام 2011.

وفي يوفنتوس، الذي انضم إليه عام ٢٠١٢، برز بوجبا كنجم، حيث فاز بأربعة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي (٢٠١٣-٢٠١٦)، بالإضافة إلى لقبين في كأس إيطاليا (٢٠١٥، ٢٠١٦) وكأس السوبر الإيطالي مرتين (٢٠١٣، ٢٠١٥).

كما وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام ٢٠١٥. مع "البيانكونيري" (٢٠١٢-٢٠١٦ و٢٠٢٢-٢٠٢٤)، وشارك في ١٩٠ مباراة (٣٤ هدفًا و٣٩ تمريرة حاسمة).

وعاد الفرنسي إلى اليونايتد في عام ٢٠١٦، حيث لعب ستة مواسم، وشارك في ٢٣٣ مباراة، مسجلاً ٣٩ هدفاً ومقدماً ٥١ تمريرة حاسمة، مع الشياطين الحمر، فاز بالدوري الأوروبي وكأس الرابطة الإنجليزية عام ٢٠١٧.

قبل أن يعود مرة أخرى إلى يوفنتوس في موسم 2022/23، ويتم إيقافه لمدة 18 شهرا بسبب المنشطات في عام 2024.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بوجبا إيقاف بوجبا موناكو مانشستر يونايتد يوفنتوس بول بوجبا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

ثبت تعاطيه مخدرات.. النيابة تأمر بحبس السائق المتسبب في حادث إقليمي المنوفية