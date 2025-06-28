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يورجن كلوب يهاجم كأس العالم للأندية 2025

06:02 م السبت 28 يونيو 2025

يورجن كلوب 5

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كتب - محمد القرش:

هاجم يورجن كلوب المدير الفني السابق لنادي ليفربول بطولة كأس العالم للأندية الحالية، واصفا إياها بأنها "أسوأ فكرة على الإطلاق في كرة القدم".

وقال كلوب في تصريحات لصحيفة "فيلت أم سونتاج" الألمانية: "كأس العالم للأندية هي أسوأ فكرة تم تنفيذها على الإطلاق في كرة القدم".

وأضاف: "الأشخاص الذين لم تكن لديهم أية علاقة بالأعمال اليومية يأتون بأفكار جديدة".

وواصل: "أخشى أن يتعرض اللاعبون في الموسم المقبل لإصابات لم يسبق لهم التعرض لها، وإن لم يحدث ذلك، فسيكون ذلك خلال كأس العالم أو بعدها".

يُذكر أن المدرب الألماني ترك عمله كمدير فني لفريق ليفربول في عام 2024، بعدما قضى معهم 9 سنوات.

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