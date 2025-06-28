"من النادي الغريم".. رونالدو يقود مفاوضات النصر لاختيار المدرب الجديد

كشف تقرير عن مواصلة النجم البرتغالي بصفوف النصر السعودي كريستيانو رونالدو محاولاته مع مواطنه المدير الفني السابق لفريق الهلال جيسوس لقيادة الفريق خلفًا للإيطالي ستيفانو بيولي.

وكان نادي النصر قد وجه الشكر للإيطالي ستيفانو بيولي مع نهاية الموسم الماضي 2024/25 إذ لم يحقق الفريق معه أي بطولة، بينما رحل جيسوس عن تدريب الهلال بعدما ودع الموسم الماضي دوري أبطال آسيا للنخبة من دور نصف النهائي.

وذكرت صحيفة فوت ميركاتو الفرنسية، عبر تقرير لها اليوم السبت، أن رونالدو تواصل مع جيسوس خلال الساعات الماضية إذ يرغب في توليه المهمة الفنية وأخبر المدرب البرتغالي إدارة نادي النصر بموافقته على تدريب الفريق بصورة مبدئية.

ومازالت المفاوضات جارية بحسب التقرير ذاته بين المدرب صاحب الـ 70 عاماً ومسؤولي نادي النصر للوصول إلى اتفاق نهائي على كافة تفاصيل التعاقد.

ويعد نادي النصر هو الغريم التقليدي لنادي الهلال الذي يقع معه بالمدينة ذاتها الرياض.

يذكر أن نادي النصر قد أعلن مؤخرًا تمديد التعاقد مع رونالدو لمدة موسمين.

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