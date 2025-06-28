ارتبط اسمه بأندية القمة.. ماذا قدم أسامة فيصل مع البنك الأهلي؟

كتب ـ محمد الميموني:

تألق مهاجم منتخب مصر ونادي البنك الأهلي، أسامة فيصل في الموسم الماضي من الدوري المصري ونافس على صدارة هدافي الدوري بعدما سجل 12 هدفًا بفارق هدف عن لاعب الأهلي إمام عاشور الذي حسم لقب الهداف.

وقال الإعلامي جمال الغندور خلال حلقة برنامجه "ستاد المحور" يوم أمس الجمعة، إن البنك الأهلي تلقى ثلاثة عروض من الأهلي والزمالك وبيراميدز، للتعاقد مع أسامة فيصل مهاجم الفريق.

ونعرض لكم في السطور التالية أرقام أسامة فيصل مع البنك الأهلي في موسم 2024/25:

الدوري المصري

شارك في 23 مباراة في الدوري سجل خلالها 12 هدفًا وصنع هدفًا لزملائه فيما حصل على 6 بطاقات صفراوات

كأس مصر

وشارك صاحب الـ24 عاماً في مباراتين سجل خلالهما هدفًا وحصل على بطاقتين صفراء خلال 165 دقيقة لعب.

وكان أسامة فيصل قد تم تصعيده لفريق الزمالك في موسم 2019/2020 ليحصل مع الفريق على لقب الدوري فيما رحل بعد موسمين على سبيل الإعارة لنادي البنك الأهلي قبل أن يتم شراء عقده في موسم 23/24.