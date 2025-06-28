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موعد مباراة بنفيكا وتشيلسي في ثمن نهائي كأس العالم والقنوات الناقلة

12:58 م السبت 28 يونيو 2025

موعد مباراة بنفيكا وتشيلسي في ثمن نهائي كأس العالم

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كتب ـ محمد الميموني:

يواجه بنفيكا البرتغالي نظيره تشيلسي الإنجليزي اليوم السبت 28 يونيو، في ثمن نهائي كأس العالم للأندية لموسم 2025.

موعد مباراة تشيلسي وبنفيكا

وتقام المباراة في تمام الساعة 11 مساء على ملعب "بنك أمريكا" وتنقل المباراة عبر قناة MBC2.

ويذكر أن في مرحلة خروج المغلوب، إذا انتهت المباراة بالتعادل عند نهاية الوقت الأصلي، يُلعب وقت إضافي، يتكون الوقت الإضافي من شوطين مدة كل منهما 15 دقيقة، مع استراحة لمدة خمس دقائق عند نهاية الوقت الأصلي، وليس بين شوطي الوقت الإضافي؛ حيث يبقى اللاعبون في الملعب خلال هاتين الفترتين

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تشيلسي مباراة بنفيكا وتشيلسي كأس العالم للأندية 2025
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