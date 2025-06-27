برينتفورد يعين مدرب الركلات الثابتة مديرًا فنيًا لفريقه

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي برينتفورد الإنجليزي تعيين كيث أندروز مديرًا فنيًا للفريق الأول ليحل بدلاً من توماس فرانك.

كيث أندروز كان يعمل كمدرب للكرات الثابتة بالفريق الأول رفقة المدرب توماس فرانك وكان جزءًا بعد ذلك من الجهاز الفني للفريق.

وعمل كذلك صاحب الـ 44 عاماً بالجهاز الفني لفريق شيفيلد يونايتد قبل الانضمام لبرينتفورد.

ومن جانبه قال المدير الرياضي لنادي برينتفورد، عبر تصريحات للموقع الرسمي اليوم الجمعة:"كيث مناسب تماماً للفريق، دقيق في التفاصيل والجهاز الفني يحبه ويحترمه وواضح فيما يريده".

وأضاف المدير الرياضي لنادي برينتفورد:"كيث يفهم طريقة اللعب ويفهم اللاعبين وسيضيف بصمته الخاصة وهو مدرب ممتاز ولديه أفكارًا واضحة حول تطوير الفريق".

وكان فريق برينتفورد قد أنهى الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 56 نقطة بفارق الأهداف عن بورنموث صاحب المركز التاسع.

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