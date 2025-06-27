لامين يامال يستعد لارتداء رقم برشلونة التاريخي

كتب - محمد القرش:

اقترب إنسو فاتي لاعب برشلونة من الانتقال إلى فريق موناكو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هناك إجماع بين كبار مسؤولي برشلونة على أن لامين أكثر لاعب يستحق ارتداء القميص التاريخي للبارسا "10"، بعد اقتراب رحيل الإسباني فاتي.

وأوضحت الصحيفة أن هذا القرار سيؤدي أيضًا إلى زيادة إيرادات النادي من بيع القمصان التي تحمل الرقم "10" واسمه على الظهر، حيث سيصدر برشلونة الطاقم الأساسي لموسم 2025-26 يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 يوليو.

لكن الإعلان الرسمي عن رقم قميص لامين الجديد "10" سيستغرق بضعة أيام أخرى، حيث تم إبلاغه في 27 مايو الماضي، عندما وقع عقد التمديد حتى عام 2031، واتفق النادي ويامال على تنظيم حدث أكثر إثارة ليتزامن مع عيد ميلاده الثامن عشر.

وشارك لامين في أول مباراة رسمية له مع برشلونة عندما كان يبلغ من العمر 15 عاما ضد ريال بيتيس.

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