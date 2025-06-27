الأكثر في تاريخ الرياضة.. مفاجآت بعقد رونالدو مع النصر السعودي

كتب - محمد القرش:

أعلن نادي النصر السعودي تجديد التعاقد مع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمدة عامين.

وذكر تقرير في صحيفة "ذا صن" أن عقد المهاجم هو الأكثر ربحية في تاريخ الرياضة، وبالإضافة إلى الإضافات، فإنه يتضمن ميزة أن يصبح "سفير أحلام" للدولة الخليجية، وهو ما قد يرفع دخله إلى أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني خلال العامين المقبلين.

بالإضافة إلى ذلك، ورد أنه سيحصل على مكافأة توقيع تبلغ 24.5 مليون جنيه إسترليني، والتي تزيد إلى 38 مليون جنيه إسترليني إذا قام بتفعيل السنة الثانية من عقده.

كما أشارت الصحيفة إلى أنه حصل على حصة 15% من أسهم النادي بقيمة 33 مليون جنيه إسترليني، وإذا حصل رونالدو على مكافآت حصده لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين، فسيكون ثروته أكثر من نصف مليار جنيه إسترليني بنهاية عقده.

وبجانب المبالغ الطائلة التي تتضمنها صفقة رونالدو، أوضحت صحيفة "ذا صن" أن النصر عين لرونالدو وعائلته 16 شخصا يعملون بدوام كامل (ثلاثة سائقين، أربعة عمال نظافة، طاهيين، ثلاثة بستانيين، وأربعة أفراد أمن)، حيث سيتقاضون رواتبهم من نادي النصر بتكلفة تبلغ نحو 1.4 مليون جنيه إسترليني.

بالإضافة إلى ذلك، هناك 4 ملايين جنيه إسترليني لاستخدام طائرة خاصة، بجانب صفقات رعاية مع شركات سعودية قد تصل قيمتها إلى 60 مليون جنيه إسترليني.

وسجل رونالدو 35 هدفا خلال 41 مباراة مع النصر بجميع مسابقات الموسم الماضي، وحصد جائزة هداف الدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي.

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