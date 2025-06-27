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مركز الأهلي.. تصنيف أندية كأس العالم للأندية بعد انتهاء دور المجموعات

10:14 ص الجمعة 27 يونيو 2025

مانشستر سيتي ضد يوفنتوس

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كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات دور مجموعات بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

وتأهل 16 فريقا إلى دور ثمن النهائي، بعد احتلال صدارة ووصافة 8 مجموعات شهدت مواجهات ومنافسه نارية.

وتصدر فريق مانشستر سيتي تصنيف الـ32 فريقا، بعد التأهل إلى دور ثمن النهائي بالعلامة الكاملة بعد الفوز على يوفنتوس والعين والوداد المغربي. (وفقا لـ "ذا أثلتيك")

تصنيف أندية كأس العالم للأندية

1. مانشستر سيتي

2. بايرن ميونيخ

3. فلامنجو

4. بوتافوغو

5. باريس سان جيرمان

6. ريال مدريد

7. إنتر ميلان

8. تشيلسي

9. بنفيكا

10. بالميراس

11. يوفنتوس

12. إنتر ميامي

13. مونتيري

14. بوروسيا دورتموند

15. فلومينينسي

16. الهلال

17. صن داونز

18. سالزبورج

19. الأهلي

20. ريفر بليت

21. أتلتيكو مدريد

22. الترجي

23. بورتو

24. بوكا جونيورز

25. سياتل ساوندرز

26. لوس أنجلوس

27. أوكلاند سيتي

28. أوراوا

29. العين

30. الوداد

31. أولسان

32. باتشوكا

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تصنيف أندية كأس العالم للأندية الأهلي كأس العالم للأندية 2025 مانشستر سيتي ريال مدريد الهلال
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