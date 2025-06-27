متابعة - يوسف محمد:

تمكن فريق الهلال السعودي من تحقيق الفوز على حساب نظيره باتشوكا المكسيكي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 5 في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثامنة، فيما استمر باتشوكا في المركز الرابع والأخير دون أي رصيد من النقاط.

ويدخل فريق الهلال بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو .

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، جواو كانسيلو، رينان لودي.

خط الوسط: روبن نيفيز، ناصر الدوسري، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري، مالكوم أوليفيرا.

خط الهجوم: ماركوس ليوناردو.

أبرز أحداث مباراة الهلال وباتشوكا في كأس العالم للأندية

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 9: عرضية من لاعب باتشوكا ولكنها تمر دون خطورة على مرمى الهلال.

الدقيقة 19: عرضية من سالم الدوسري لاعب الهلال ولكنها تمر دون خطورة على مرمى باتشوكا.

الدقيقة 21: تسديدة من مالكوم لاعب الهلال ولكنها تخرج بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 23: سالم الدوسري يسجل الهدف الأول للهلال في مرمى باتشوكا.

الدقيقة 29: فرصة خطيرة لسالزبورج النمساوي ولكنها تمر من أمام المهاجم دون خطورة على مرمى الهلال.

الدقيقة 31: توقف المباراة لتناول العصائر والمشروبات.

الدقيقة 36: رأسية من ليوناردو لاعب الهلال ولكنها تمر أعلى مرمى باتشوكا.

الدقيقة 42: تسديدة قوية من لاعب باتشوكا ولكن يتصدى لها ياسين بونو حارس الهلال.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 45: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 62: توقف المباراة لعلاج مهاجم فريق باتشوكا المكسيكي.

الدقيقة 73: توقف المباراة لعلاج سالم الدوسري لاعب فريق الهلال السعودي.

الدقيقة 81: رأسية من لاعب باتشوكا ولكنها تمر بجوار القائم الأيمن لياسين بونو حارس الهلال.

الدقيقة 83: فرصة خطيرة للهلال، لكن مدافع باتشوكا ينقذها من على خط المرمى.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 5+90: ليوناردو يسجل الهدف الثاني للهلال في مرمى باتشوكا.

الدقيقة 6+90: نهاية المباراة.