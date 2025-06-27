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"بعد مباريات الجولة الثالثة".. جدول ترتيب المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم للأندية

12:14 ص الجمعة 27 يونيو 2025
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    سافينيو لاعب مان سيتي
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    لاعبي مان سيتي
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    إيرلنج هالاند
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    إصابة لاعب يوفنتوس
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    مانشستر سيتي ويوفنتوس
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    لحظة تسجيل هالاند الهدف الثالث للسيتي في مرمى يوفنتوس
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    احتفال هالاند بهدفه في مرمى يوفنتوس
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    لاعب فريق يوفنتوس
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    احتفال مرموش ودوكو
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    يوفنتوس
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    تفاعل الجماهير مع هزيمة العين (1)
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    العين ومانشستر سيتي
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    لاعبي العين الإماراتي (1)
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    لاعبي العين الإماراتي (1) (1)
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    احتفالات جماهير الوداد أمام فريق يوفنتوس
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    الوداد المغربي
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    مانشستر سيتي والوداد المغربي
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كتب - يوسف محمد:

اختتمت منذ قليل مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم للأندية، بمباراتين الأولى جمعت بين فريقي مانشستر سيتي ويوفنتوس والمباراة الثانية بين فريقي العين الإماراتي والوداد المغربي.

ونجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق فوزا كبيرا على حساب نظيره يوفنتوس، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، فيما حقق فريق المي الإماراتي الفوز على حساب نظيره الوداد بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وضمن فريقي مانشستر سيتي ويوفنتوس، الصعود إلى الدور المقبل من بطولة كأس العالم للأندية، حيث صعد مان سيتي كمتصدر لمجموعته برصيد 9 نقاط، فيما جاء فريق يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وجاء جدول ترتيب المجموعة السابعة كالتالي:

1- مانشستر سيتي، 3 مباريات، 9 نقاط.

2- يوفنتوس، 3 مباريات، 6 نقاط.

3- العين الإماراتي، 3 مباريات، 3 نقاط.

4- الوداد المغربي، 3 مباريات، دون نقاط.

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