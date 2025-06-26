أول رد فعل من أشرف بن شرقي بعد خروج الأهلي من بطولة كأس العالم للأندية

كتب - يوسف محمد:

وجه أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى جماهير الفريق، بعد الخروج من بطولة كأس العالم للأندية 2025 من دور المجموعات.

وكتب بن شرقي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "تحية شكر وتقدير كبيرة للجمهور الكبير والعظيم، الذي ساندنا في هذه التظاهرة العالمية، نعم كنتم السند الأول لينا ونعتذر لكم جميعا وإن شاء الله القادم أفضل".

وكان النادي الأهلي ودع بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعدما احتل المركز الرابع والأخير في جدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد نقطتين فقط.

ولم يتمكن المارد الأحمر، من تحقيق أي فوز في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعدما تلقى الهزيمة في مباراة أمام بالميراس البرازيلي وتعادل في مباراتين أمام كلا من إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي.

ويذكر أن أشرف بن شرقي شارك في مباراتين مع النادي الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية 2025، بواقع 60 دقيقة فقط، حيث حل كبديل في مباراتي بالميراس وبورتو، فيما غاب عن مباراة المارد الأحمر أمام إنتر ميامي.

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