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15 صورة ترصد أول خناقة في كأس العالم للأندية بين ريفر بليت وإنتر ميلان (فيديو)

07:10 ص الخميس 26 يونيو 2025
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    مشادة بين لاعبي إنتر ميلان وريفربليت (5) (1)
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    مشادة بين لاعبي إنتر ميلان وريفربليت (6) (1)
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    مشادة بين لاعبي إنتر ميلان وريفربليت (2) (1)
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    مشادة بين لاعبي إنتر ميلان وريفربليت (3) (1)
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    مشادة بين لاعبي إنتر ميلان وريفربليت (1) (1)
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    مشادة بين لاعبي إنتر ميلان وريفربليت (9) (1)
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    مشادة بين لاعبي إنتر ميلان وريفربليت (10) (1)
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    مشادة بين لاعبي إنتر ميلان وريفربليت (8) (1)
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    مشادة بين لاعبي إنتر ميلان وريفربليت (11) (1)
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    مشادة بين لاعبي إنتر ميلان وريفربليت (4) (1)
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القاهرة - مصراوي

تحولت مباراة إنتر ميلان الإيطالي وريفر بليت الأرجنتيني إلى واحدة من أكثر مواجهات كأس العالم للأندية 2025 إثارة للجدل، بعدما شهدت أجواء مشحونة، وتدخلات عنيفة، وحالات طرد، قبل أن تنتهي بمشاجرة جماعية بين اللاعبين داخل أرض الملعب.

وبدأت التوترات مع انطلاقة المباراة، حيث لجأ لاعبو ريفر بليت إلى تدخلات عنيفة ومتكررة على لاعبي إنتر ميلان، في محاولات لإيقاف الخطورة الإيطالية وازدادت وتيرة الاحتكاكات بعد تسجيل إنتر ميلان الهدف الأول، لتشتعل الأجواء على أرضية الملعب.

وبسبب هذه الالتحامات أشهر الحكم 8 بطاقات صفراء خلال اللقاء، بينها 4 إنذارات وحالتي طرد للاعبي ريفر بليت، وهما لوكاس مارتينيز في الدقيقة 66، وغونزالو مونتييل في الدقيقة 5+90، وذلك نتيجة التدخلات العنيفة والمشادات المتكررة، في مشهد يعكس الطابع المعروف عن الكرة اللاتينية من حيث الحدة و الالتحامات القوية.

المفاجأة الأكبر جاءت بعد إطلاق صافرة النهاية، حيث توجه عدد من لاعبي ريفر بليت لملاحقة لاعبي إنتر ميلان، لتتحول أرضية الملعب إلى ساحة شجار جماعي بين الفريقين، وسط محاولات من الأجهزة الفنية لإيقاف الاشتباك.

المباراة انتهت بفوز إنتر ميلان بنتيجة 2-0، ليتصدر المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط ويتأهل إلى دور الـ16، فيما ودّع ريفر بليت البطولة بعدما تجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الثالث.

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إنتر ميلان ورفربليت كأس العال للأندية مونديال الأندية كأس العالم للأندية 2025
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