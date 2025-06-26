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موعد مباراة الهلال وباتشوكا فى كأس العالم للأندية 2025

04:16 ص الخميس 26 يونيو 2025
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    لاعبي فريق الهلال السعودي
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    لاعبي الهلال السعودي
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    نيفيس لاعب الهلال السعودي أمام ريال مدريد
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    لاعبي الهلال السعودي 1
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    لاعبي الهلال السعودي (1) (1)
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    لقطة الهدف الأول لبلينجهام في مرمى باتشوكا
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    صراع على الكرة بين لاعب ريال مدريد ولاعب باتشوكا
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    مباراة باتشوكا وريال مدريد (1) (1)
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    مباراة باتشوكا وسالزبورج (4)
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القاهرة - مصراوي

يستعد نادي الهلال السعودي لمواجهة حاسمة أمام باتشوكا المكسيكي، يوم الجمعة الموافق 27 يونيو، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب جيوديس بارك.

ويدخل الهلال اللقاء محتلاً المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، جمعهما من تعادلين، ويأمل في تحقيق الفوز لحصد أول ثلاث نقاط والتمسك بفرصة التأهل، أما باتشوكا المكسيكي، فيأتي في المركز الأخير بدون نقاط، بعد خسارتين متتاليتين.

وتضم مجموعة الهلال كلا من: ريال مدريد الإسباني، ريد بول سالزبورج النمساوي، باتشوكا المكسيكي.

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كأس العالم للأندية 2025 الهلال ضد باتشوكا موعد مباراة الهلال وباتشوكا مونديال الأندية
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