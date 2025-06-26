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"رقصات أفريقية".. لاعبي صن داونز يخطفون الأنظار في كأس العالم للأندية

01:39 ص الخميس 26 يونيو 2025
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    لاعبي صن داونز عقب نهاية مباراتهم أمام فلومنينسي (1)
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    لاعبي صن داونز (1)
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    رقص لاعبي صن داونز (1)
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    لاعبي صن داونز 1 (1)
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كتب - يوسف محمد:

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب أفريقي، على إظهار بعض العادات التي تعبر عن الثقافة الأفريقية خلال مباراة فريقهم أمام فلومينيسي بكأس العالم للأندية.

ودخل لاعبو فريق صن داونز في وصلة رقص وغناء، قبل انطلاق مباراة فريقهم أمام فلومينيسي، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة ببطولة كأس العالم للأندية.

وكان التعادل السلبي دون أهداف، حسم نتيجة مباراة فلومينينسي أمام نظيره صن داونز، ليودع الأخير بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط.

وعلى الرغم من خروج فريق صن داونز من البطولة، إلا أن لاعبي الفريق الجنوب أفريقي، واصلوا احتفالاتهم حيث استكملوا وصلة الرقص الخاصة داخل أرضية ملعب هارد روك.

ترتيب مجموعة صن داونز في كأس العالم للأندية

1- بروسيا دورتموند، 3 مباريات، 7 نقاط.

2- فلومنينسي، 3 مباريات، 5 نقاط.

3- صن داونز، 3 مباريات، 4 نقاط.

4- أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، 3 مباريات، دون نقاط.

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