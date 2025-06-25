رونالدو يقترب من تجديد تعاقده مع النصر السعودي

كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، اقتراب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تجديد تعاقده مع فريق النصر السعودي، بعد التوصل لاتفاق مع إدارة الفريق السعودي.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص في الانتقالات عبر حسابه الرسمي على موقع "X" تويتر سابقا، أن رونالدو يستعد لتوقيع عقد جديد مع النصر، ويتم حاليا إعداد التفاصيل النهائية الخاصة بالعقد.

وأشار رومانو، أنه يتم مناقشة البنود النهائية الخاصة بعقد رونالدو الجديد مع النصر في الوقت الحالي، سواء بتجديد تعاقده لمدة موسم أو موسمين حتى 2027 إذا رغب النجم البرتغالي في ذلك.

وينتهي عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق النصر السعودي بنهاية موسم 2024-2025.

وكان رونالدو انضم إلى النصر السعودي في يناير من عام 2023 في صفقة انتقال حر، عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويذكر أن صاحب الـ39 عاما، شارك رفقة الفريق السعودي، خلال الموسم الماضي في 41 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 35 هدفا وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

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