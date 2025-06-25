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"للمرة الثانية".. جماهير الترجي تدعم الشعب الفلسطيني في لقاء تشيلسي بمونديال الأندية

08:07 ص الأربعاء 25 يونيو 2025
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    جماهير الترجي تدعم فلسطين (1)
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    دعم جماهير الترجي للشضعب الفلسطيني (1)
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كتب - يوسف محمد:

ما زالت جماهير الترجي التونسي تخطف الأنظار في بطولة كأس العالم للأندية 2025، من خلال دعمها الدائم في بطولة كأس العالم للأندية للقضية الفلسطينية.

وخلال مواجهة الترجي أمام فريق تشيلسي الإنجليزي اليوم، في الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، شكلت جماهير الترجي المتواجدة في المدرجات علم فلسطين من خلال استخدام البلالين في المدرجات.

كما رفعت جماهير الترجي المتواجدة في المدرجات لدعم فرقها أمام تشيلسي، رسالة كتب عليها: "حرية الأرض لفلسطين"، بجانب ترديدهم هتاف: "فلسطين حرة".

وكانت جماهير الترجي التونسي، قامت برفع علم فلسطين، لدعم الشعب الفلسطيني ضد كل ما يتعرضون له من قبل جيش الاحتلال.

وفي السياق ذاته، تلقى الترجي التونسي الهزيمة اليوم أمام نظيره تشيلسي الإنجليزي، بنتيجة هدفين دون مقابل في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم للأندية.

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