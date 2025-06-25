كتب - يوسف محمد:

كشف أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الجالي، حقيقة توقيع عقوبات على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من قبل مجلس الإدارة، عقب توديع بطولة كأس العالم للأندية 23025 من دور المجموعات.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مفيش أي خصومات علي لاعبي الأهلي ولا اللايحة فيها كده أصلاً".

وودع النادي الأهلي بطولة كأس العالم للأندية بشكل رسمي أمس الثلاثاء، عقب التعادل مع فريق بورتو البرتغالي، في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى، ليتزيل ترتيب المجموعة بنقطتين فقط.

ولم يتمكن المارد الأحمر من تحقيق أي فوز في البطولة، بعدما حسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة المباراة الأولى أمام إنتر ميامي، قبل أن يتعرض للهزيمة في الجولة الثانية أمام بالميراس البرازيلي، ثم تعادل في الجولة الثالثة والأخيرة أمام بورتو بأربعة أهداف لكل فريق.

ويذكر أن النادي الأهلي، كان قد تواجد في المجموعة الأولى بمونديال الأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

أقرأ أيضًا:

أحمد بلال: "كولر ظلم بعض اللاعبين.. والشناوي يحتاج قرصة ودن"



"عمل باتحاد الكرة".. المصري حسام الزناتي مساعدًا للمدير الرياضي بنادِ دنماركي