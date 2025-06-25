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أحمد شوبير يكشف حقيقة العقوبات الموقعة على لاعبي الأهلي بعد الخروج من المونديال

06:33 ص الأربعاء 25 يونيو 2025
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    أحمد شوبير
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    أحمد شوبير
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    أحمد شوبير مع أميرة بدر
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    أحمد شوبير
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    مباراة الأهلي وبورتو
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    جماهير الأهلي من مباراة بورتو
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    جماهير الأهلي من مباراة بورتو
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    الأهلي وبورتو
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    وسام أبو علي رجل مباراة الأهلي وبورتو
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    لقطات تبرز فرص الأهلي المهدرة أمام بورتو (7) (1)
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كتب - يوسف محمد:

كشف أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الجالي، حقيقة توقيع عقوبات على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من قبل مجلس الإدارة، عقب توديع بطولة كأس العالم للأندية 23025 من دور المجموعات.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مفيش أي خصومات علي لاعبي الأهلي ولا اللايحة فيها كده أصلاً".

وودع النادي الأهلي بطولة كأس العالم للأندية بشكل رسمي أمس الثلاثاء، عقب التعادل مع فريق بورتو البرتغالي، في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى، ليتزيل ترتيب المجموعة بنقطتين فقط.

ولم يتمكن المارد الأحمر من تحقيق أي فوز في البطولة، بعدما حسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة المباراة الأولى أمام إنتر ميامي، قبل أن يتعرض للهزيمة في الجولة الثانية أمام بالميراس البرازيلي، ثم تعادل في الجولة الثالثة والأخيرة أمام بورتو بأربعة أهداف لكل فريق.

ويذكر أن النادي الأهلي، كان قد تواجد في المجموعة الأولى بمونديال الأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

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