بعد توديع الأهلي.. موقف الأندية العربية في كأس العالم للأندية

كتبت-هند عواد:

ودعت 3 فرق عربية كأس العالم للأندية 2025 من دور المجموعات، وهذه الفرق هي الأهلي والوداد المغربي والعين الإماراتي.

وأنهى الأهلي منافساته بتعادل مع بورتو البرتغالي 4-4، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، لينهي هذا الدور في المركز الرابع بنقطتين، فيما ودع الثنائي العين والوداد المسابقة من الجولة الثانية، ويتبقى لهما مباراة ضد بعضهما.

ويتبقى في المنافسة على الصعود إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية، الترجي التونسي والهلال السعودي.

ويواجه الترجي التونسي نظيره تشيلسي في الرابعة فجر اليوم، في الجولة الثالثة والأخيرة، ويحتل الفريق المركز الثالث بثلاث نقاط خلف فلامنجو المتصدر وتشيلسي الثاني، ويحتاج الفريق للفوز لانتزاع بطاقة التأهل.

ومن جانبه، يواجه الهلال السعودي باتشوكا المكسيكي، في الرابعة فجر يوم الجمعة المقبل، ويحتاج الفريق للفوز للتأهل إلى الدور المقبل في كأس العالم للأندية، مع انتهاء مباراة ريال مدريد وسالزبورج بفوز أحد الفريقين.

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