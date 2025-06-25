كتبت-هند عواد:

توقفت مباراة بوكا جونيورز الأرجنتيني وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، المقامة حاليا في الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات كأس العالم للأندية، بسبب سوء الأحوال الجوية (عاصفة رعدية)، وفقا لموقع "ysscores".

وتُعد هذه المباراة الخامسة التي تُعلّق بسبب سوء الأحوال الجوية، منذ انطلاق النسخة الحالية من كأس العالم للأندية، المقامة في الولايات المتحدة.

ويتماشى هذا القرار مع بروتوكولات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لضمان سلامة اللاعبين، مما يسمح بإيقاف المباريات في حال حدوث أي طارئ يؤثر على سير المباراة.

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