5 كيلو.. كيف تأثر كيليان مبابي بإصابته بفيروس في المعدة؟

كتبت-هند عواد:

تأثر الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني، بعد تعرضه لأنفلونزا المعدة الحادة ودخوله إلى المستشفى، أثناء مشاركته في كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن كيليان مبابي تغير شكل جسده بشكل كبير بعد دخوله إلى المستشفى بسبب التهاب حاد في المعدة والأمعاء.

وبحسب صحيفة "ماركا" فإن النجم الفرنسي فقد ما بين أربعة وخمسة كيلوجرامات، وأصبح وزنه المعتاد حوالي 75 كيلوجراماً، وهو ما ظهر في صوره وهو يتدرب في صالة الألعاب الرياضية بعد خروجه من المستشفى.

وتأثر مبابي بهذه المشكلة بعد ساعات فقط من وصوله مع الفريق إلى بالم بيتش للمشاركة في كأس العالم للأندية، وغاب عن أول مباراتين للفريق في المسابقة وقد يغيب عن المباراة الثالثة.

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