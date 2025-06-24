متابعة - محمد القرش:

يواجه بايرن ميونخ نظيره بنفيكا البرتغالي اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

تشكيل بايرن ميونخ

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ساشا بوي - أوباميكانو - ستايشيتش - جوريرو.

خط الوسط: جواو بالينيا - بافلوفيتش - بيشوف.

خط الهجوم: ساني - توماس مولر - جنابري.

تشكيل بنفيكا

حراسة المرمى: تروبين.

خط الدفاع: أورسنيس - أنطونيو سيلفا - أوتاميندي - صامويل دال.

خط الوسط: سانشيز - مارتينس - بريستياني.

خط الهجوم: دي ماريا - بافليديس - أندرياس.

ترتيب المجموعة الثالثة

1. بايرن ميونخ - 6 نقاط

2. بنفيكا - 3 نقاط

3. بوكا جونيورز - نقطة

4. أوكلاند سيتي - دون نقاط

ملخص مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا

تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت مصر.