لحظة بلحظة.. بايرن ميونخ وبنفيكا.. كأس العالم للأندية
متابعة - محمد القرش:
يواجه بايرن ميونخ نظيره بنفيكا البرتغالي اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم للأندية 2025.
تشكيل بايرن ميونخ
حراسة المرمى: مانويل نوير.
خط الدفاع: ساشا بوي - أوباميكانو - ستايشيتش - جوريرو.
خط الوسط: جواو بالينيا - بافلوفيتش - بيشوف.
خط الهجوم: ساني - توماس مولر - جنابري.
تشكيل بنفيكا
حراسة المرمى: تروبين.
خط الدفاع: أورسنيس - أنطونيو سيلفا - أوتاميندي - صامويل دال.
خط الوسط: سانشيز - مارتينس - بريستياني.
خط الهجوم: دي ماريا - بافليديس - أندرياس.
ترتيب المجموعة الثالثة
1. بايرن ميونخ - 6 نقاط
2. بنفيكا - 3 نقاط
3. بوكا جونيورز - نقطة
4. أوكلاند سيتي - دون نقاط
ملخص مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا
تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت مصر.
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