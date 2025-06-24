"اجتماع مرتقب".. تطورات مفاوضات الهلال السعودي لضم ميسي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن عمل مجلس إدارة نادي الهلال السعودي على ترتيب اجتماع بين رئيس مجلسه فهد بن نافل ووالد النجم الأرجنتيني بصفوف إنتر ميامي الأمريكي ليونيل ميسي لبحث إمكانية ضمه لصفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة اليوم السعودية، اليوم الثلاثاء، أن مسؤولي الهلال يرون أن هناك فرصة لضم ميسي الذي ينتهي تعاقده مع إنتر ميامي بنهاية العام الجاري وعدم إعلان حتى الآن وجود اتفاق بين الطرفين لتجديد التعاقد.

ونوهت الصحيفة السعودية ذاتها إلى أن رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل يتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية لدعم فريقه بمنافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ويقع فريق الهلال في مجموعة بكأس العالم للأندية تضم ريال مدريد الإسباني، باتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورج النمساوي.

واستهل فريق الهلال مشواره في البطولة بالتعادل بهدف لمثله أمام ريال مدريد ثم تعادل سلبي أمام ريد بول سالزبورج.

ويستعد فريق الهلال لمواجهة نظيره باتشوكا عند الرابعة فجر يوم الجمعة المقبل في ختام دور المجموعات.

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