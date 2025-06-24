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رد فعل أفشة مع جمهور الأهلي بعد الخروج من كأس العالم للأندية

08:13 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025
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    أفشة ضد ميسي
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كتب- محمد عبدالهادي:

أعرب محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حزنه العميق عقب توديع الفريق بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تعادله مع بورتو البرتغالي في ختام دور المجموعات.

وأكد قفشة أن الأهلي كان قريبًا من التأهل لولا سوء استغلال الفرص في المواجهات الحاسمة.

وقال صانع ألعاب الأهلي في تصريحاته عقب المباراة: "لم يحالفنا التوفيق أمام بورتو، قدمنا مباراة كبيرة وكان من الممكن أن تنتهي بفوز مريح وعدد وافر من الأهداف، لكننا لم نستغل الفرص التي أُتيحت لنا بالشكل المطلوب، وهو ما حدث أيضًا في مواجهة إنتر ميامي".

وأضاف قفشة أن اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا في المباريات الثلاث، لكن الأخطاء وسوء التوفيق حرما الفريق من حصد النقاط التي كانت كفيلة بالتأهل إلى الدور التالي، مؤكدًا أن الأداء الهجومي تحسن كثيرًا لكن النتائج لم تُترجم هذا التطور.

واختتم اللاعب تصريحاته بتقديم الاعتذار لجماهير الأهلي، التي حرصت على الحضور بكثافة في مباريات الفريق بالولايات المتحدة، مؤكدًا أن هذا الدعم الكبير ليس جديدًا على جماهير القلعة الحمراء التي تُعتبر دائمًا السند الحقيقي للاعبين في كل المحافل.

يُذكر أن الأهلي ودّع البطولة بعد تعادله مع إنتر ميامي وبورتو، وخسارته من بالميراس، ليكتفي بحصد نقطتين فقط في المجموعة، ويغادر المنافسات من الدور الأول عقب احتلال المركز الرابع.

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