موعد أول مباراتين في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025

القاهرة - مصراوي

انتهت منافسات المجموعتين الأولى والثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025، صباح الثلاثاء في انتظار استكمال بقية مباريات دور المجموعات خلال الأيام المقبلة.

وتأهل إلى دور الـ 16 كل من بالميراس وإنتر ميامي من المجموعة الأولى بعد تعادلهما في الجولة الختامية، بينما ودع كل من الأهلي المصري وبورتو البرتغالي البطولة.

كما صعد باريس سان جيرمان إلى الدور ذاته بعد فوزه على سياتل ساوندرز في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية بينما ضمن بوتافوجو التأهل رغم خسارته أمام أتلتيكو مدريد مستفيدًا من فارق الأهداف ليتأهل وهو يحتل المركز الثاني.

وبذلك تأهلت فرق باريس سان جيرمان وبوتافوجو وبالميراس وإنتر ميامي إلى دور الـ 16 من البطولة.

وبحسب لوائح البطولة يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية فيما يواجه وصيف المجموعة الأولى متصدر المجموعة الثانية.

وجاءت المواجهات المقررة في دور الـ 16 على النحو التالي:

وفي مواجهة برازيلية يلاقي بالميراس نظيره بوتافوجو، يوم السبت الموافق 28 يونيو، ومن المقرر بدء المباراة في تمام الساعة السابعة مساء، وتقام المباراة على ملعب لينكون فاينانشال فيلد.

وتأتي مواجهة باريس سان جيرمان أمام إنتر ميامي الأمريكي، يوم الأحد 29 يونيو، ومن المقرر بدء المباراة في تمام الساعة السابعة مساء، وتقام على ملعب مرسيدس بنز.