كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

مانشستر سيتي

3 0
04:00

العين

كأس العالم للأندية

ريد بول سالزبورج

0 0
01:00

الهلال

كأس العالم للأندية

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

بوتافوجو

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة بالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي في كأس العالم للأندية 2025

02:58 ص الإثنين 23 يونيو 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    إياب فراي مدافع إنتر ميامي الأمريكي (4)
  • عرض 16 صورة
    إياب فراي مدافع إنتر ميامي الأمريكي (7)
  • عرض 16 صورة
    إياب فراي مدافع إنتر ميامي الأمريكي (6)
  • عرض 16 صورة
    إياب فراي مدافع إنتر ميامي الأمريكي (2)
  • عرض 16 صورة
    إياب فراي مدافع إنتر ميامي الأمريكي (5)
  • عرض 16 صورة
    إياب فراي مدافع إنتر ميامي الأمريكي (8)
  • عرض 16 صورة
    إياب فراي مدافع إنتر ميامي الأمريكي (9)
  • عرض 16 صورة
    إياب فراي مدافع إنتر ميامي الأمريكي (3)
  • عرض 16 صورة
    احتفال لاعبي إنتر ميامي الأمريكي بميسي
  • عرض 16 صورة
    أبل فيريرا مدرب بالميراس (1)
  • عرض 16 صورة
    أبل فيريرا مدرب بالميراس (5)
  • عرض 16 صورة
    الأهلي بالميراس
  • عرض 16 صورة
    لحظة هدف بالميراس في الأهلي
  • عرض 16 صورة
    احتفال لاعبي بالميراس
  • عرض 16 صورة
    أبل فيريرا مدرب بالميراس (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

يواجه فريق بالميراس البرازيلي نظيره إنتر ميامي يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو، ضمن مواجهات الجولة الختامية من دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحا، وتقام المباراة على ملعب هارد روك.

ويدخل بالميراس اللقاء وهو يحتل صدارة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يأتي إنتر ميامي في المركز الثاني متساويا مع بالميراس بنفس النقاط، ولكن يتفوق البرازيلي بفارق الأهداف.

وتضم المجموعة الأولى كلا من: الأهلي المصري، بالميراس البرازيلي، إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إنتر ميامي الأمريكي موعد مباراة إنتر ميامي وبالميراس كأس العالم للأندية مونديال الأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟"