القاهرة - مصراوي

يواجه فريق بالميراس البرازيلي نظيره إنتر ميامي يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو، ضمن مواجهات الجولة الختامية من دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحا، وتقام المباراة على ملعب هارد روك.

ويدخل بالميراس اللقاء وهو يحتل صدارة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يأتي إنتر ميامي في المركز الثاني متساويا مع بالميراس بنفس النقاط، ولكن يتفوق البرازيلي بفارق الأهداف.

وتضم المجموعة الأولى كلا من: الأهلي المصري، بالميراس البرازيلي، إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي.