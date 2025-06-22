بعد الإقالة.. مدرب إنجليزي يتحول إلى موظف في مطار.. ما القصة؟

كتب: محمد عبد الهادي

أثار المدرب الإنجليزي لوك ويليامز، المدير الفني السابق لنادي سوانزي سيتي، حالة من الجدل والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور صور له أثناء تأديته لعمل جديد بعيد كل البعد عن المستطيل الأخضر، حيث باشر مهامه في مطار بريستول، بعد أشهر قليلة من رحيله عن النادي الويلزي.

وظهر ويليامز، البالغ من العمر 44 عامًا، وهو يرتدي سترة واقية خلال عمله في المطار، حيث يقوم بمساعدة المسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة ومحدودي الحركة.

الصورة التي انتشرت بشكل واسع، دفعت البعض إلى التشكيك في صحتها، قبل أن تؤكد تقارير صحفية، أبرزها من Mail Sport، صحة الواقعة، موضحة أن المدرب بدأ وظيفته الجديدة منذ أسبوعين فقط.

الغريب في الأمر أن ويليامز لا يمر بأزمة مالية، إذ ما زال في فترة الإجازة المدفوعة بعد إقالته من تدريب سوانزي في فبراير الماضي، إثر سلسلة من النتائج السلبية، حيث خسر الفريق سبع مباريات من أصل تسع، قبل أن ينهي الموسم في المركز الحادي عشر بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيونشيب).

وفي تصريح سابق لصحيفة الجارديان، قال ويليامز:"أدركتُ في أواخر مراهقتي أن الحياة ستكون صراعًا كبيرًا بالنسبة لي، كشخص من الطبقة العاملة بلا مؤهلات ولا علاقات، لذا فإن الحافز في الحياة هو كل شيء."

يُذكر أن ويليامز سبق له تدريب عدد من الأندية الإنجليزية، من بينها نوتس كاونتي وسويندون تاون، كما عمل كمساعد مدرب في عدد من الفرق، قبل أن يتولى تدريب سوانزي لمدة 13 شهرًا فقط.