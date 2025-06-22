كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت رئاسة الوزراء الجزائرية صدور أوامر من رئيس جمهورية بلادهم عبدالمجيد تبون بإنشاء لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث الذي شهدته مباراة التتويج بلقب دوري كرة القدم في بلادهم.

وشهدت مباراة مولودية الجزائر ونجم مقرة التي أُقيمت مساء يوم أمس السبت بالجولة الأخيرة من الدوري الجزائري سقوط عدد كبير من الجماهير من المقصورة العلوية للمشجعين، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وذكر بيان رئاسة الوزراء الجزائرية، الصادر اليوم الأحد:"على إثر الحادث المأساوي الذي وقع في ملعب 5 جويلية مساء أمس السبت والذي راح ضحيته مشجعين رحمة الله عليهم وعجل شفاء المصابين، وبأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تم إنشاء لجنة تحقيق، للوقوف على ملابسات هذا الحادث الأليم وتحديد جوانب القصور والمسؤوليات ومحاسبة المتورطين، مع تقديم تقريرها في أقرب الآجال لاتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية؛ لمنع تكرار هذه الحوادث الأليمة".

وكانت وزارة الصحة الجزائرية قد أعلنت وفاة ثلاثة مشجعين بجانب إصابة 70 مشجعًا بينما غادر آخرون المستشفيات عقب تلقيهم العلاج.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مولودية الجزائر ونظيره نجم مقر ليرفع الأول رصيده إلى النقطة 58 في صدارة جدول ترتيب المسابقة بفارق نقطتين عن شبيبة القبائل الوصيف وثلاثة نقاط عن بلوزداد صاحب المركز الثالث.

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