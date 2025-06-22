كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

فلومينينسي

4 2
01:00

أولسان هيونداي

كأس العالم للأندية

ريال مدريد

- -
22:00

باتشوكا

كأس العالم للأندية

يوفنتوس

- -
19:00

الوداد البيضاوي

جميع المباريات

إعلان

"وفاة 3 مشجعين".. قرار جمهوري بعد أزمة مباراة التتويج في الدوري الجزائري

04:01 م الأحد 22 يونيو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    حادث جماهير مولودية الجزائر
  • عرض 10 صورة
    حادث جماهير مولودية الجزائر
  • عرض 10 صورة
    حادث جماهير مولودية الجزائر
  • عرض 10 صورة
    حادث جماهير مولودية الجزائر
  • عرض 10 صورة
    حادث جماهير مولودية الجزائر
  • عرض 10 صورة
    حادث جماهير مولودية الجزائر
  • عرض 10 صورة
    حادث جماهير مولودية الجزائر
  • عرض 10 صورة
    حادث جماهير مولودية الجزائر
  • عرض 10 صورة
    حادث جماهير مولودية الجزائر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت رئاسة الوزراء الجزائرية صدور أوامر من رئيس جمهورية بلادهم عبدالمجيد تبون بإنشاء لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث الذي شهدته مباراة التتويج بلقب دوري كرة القدم في بلادهم.

وشهدت مباراة مولودية الجزائر ونجم مقرة التي أُقيمت مساء يوم أمس السبت بالجولة الأخيرة من الدوري الجزائري سقوط عدد كبير من الجماهير من المقصورة العلوية للمشجعين، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وذكر بيان رئاسة الوزراء الجزائرية، الصادر اليوم الأحد:"على إثر الحادث المأساوي الذي وقع في ملعب 5 جويلية مساء أمس السبت والذي راح ضحيته مشجعين رحمة الله عليهم وعجل شفاء المصابين، وبأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تم إنشاء لجنة تحقيق، للوقوف على ملابسات هذا الحادث الأليم وتحديد جوانب القصور والمسؤوليات ومحاسبة المتورطين، مع تقديم تقريرها في أقرب الآجال لاتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية؛ لمنع تكرار هذه الحوادث الأليمة".

وكانت وزارة الصحة الجزائرية قد أعلنت وفاة ثلاثة مشجعين بجانب إصابة 70 مشجعًا بينما غادر آخرون المستشفيات عقب تلقيهم العلاج.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مولودية الجزائر ونظيره نجم مقر ليرفع الأول رصيده إلى النقطة 58 في صدارة جدول ترتيب المسابقة بفارق نقطتين عن شبيبة القبائل الوصيف وثلاثة نقاط عن بلوزداد صاحب المركز الثالث.

اقرأ أيضًا:

اتحاد الكرة يعلن الأربع أندية المُشاركة في البطولات الأفريقية

"شوبير السبب".. الحضري يكشف تقييمه للشناوي أمام بالميراس

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مولودية الجزائر ونجم مقرة الدوري الجزائري وفاة مشجعي مولودية الجزائر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مشجعة تفاجئ زوجها بـ"حملها" في مدرجات مباراة فلومينينسي بالمونديال ( فيديو)

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

المراجعة الخامسة لصندوق النقد.. توجيهات رئاسية بشأن الاقتصاد المصري
ساويرس يتوقع ارتفاع سعر الذهب لـ 5 آلاف دولار للأوقية في هذا الموعد
هل يتسبب القصف الأمريكي لـ"فوردو" في تسرب إشعاعي؟ وما نطاقه المحتمل؟
أمريكا تدخل على خط المواجهة.. ترامب يُعلن ضرب 3 منشآت نووية في إيران (تغطية خاصة)