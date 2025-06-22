"يضم لاعب مصري".. من هو نادي أوفيدو الصاعد حديثًا للدوري الإسباني؟

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر نادي ريال أوفيدو حديث الوسط الرياضي العالمي في الساعات الماضية، وذلك بعد حسم تأهله رسميًا للدوري الإسباني بعد فوزه على ديبورتيفو ميرانديس بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين على في ملحق الصعود.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، أبرز المعلومات عن نادي ريال أوفيدو الإسباني:

- هو نادٍ إسباني محترف لكرة القدم مقره في أوفييدو أستورياس.

- تأسس في 26 مارس 1926.

- حسم ريال أوفيدو عودته لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد غياب دام 24 عاما.

- آخر ظهور لنادي أوفيدو في الدوري الإسباني 17 يونيو 2001.

- في عام 2015 أعلن إفلاسه قبل أن يطرح أسهمه للبيع للمستثمرين والجماهير بعد مروره بأزمة مالية.

- يضم نادي أوفيدو الإسباني اللاعب هيثم حسن الذي يحمل الجنسية المصرية والفرنسية والتونسية.

- ولد هيثم حسن صاحب الـ23 عامًا في فرنسا من أب مصري وأم تونسية.

- يضم نادي ريال أوفيدو القائد المخضرم سانتي كازولا صاحب الـ40 عامًا، نجم المنتخب الإسباني ونادي آرسنال الإنجليزي سابقًا.