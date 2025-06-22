كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كان الشوط الأول قد انتهى بتقدم فريق أوراوا الياباني بهدف سجله لاعبه ريوما واتانابي بعد مرور 11 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهم بنظيرهم إنتر الإيطالي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وهي النتيجة التي كانت ستؤزم موقف إنتر حال انتهاء المباراة بها بجانب حصد فريق أوراوا أول ثلاثة نقاط له بالمجموعة وصعوده للوصافة.

المدير الفني الروماني لفريق إنتر، كريستيان كيفو، دفع مع بداية الشوط الثاني باللاعب فرانشيسكو بيو إسبوزيتو بدلاً من شقيقه الأكبر سيباستيانو لتعزيز الجانب الهجومي وهو التغيير الذي لفت الأنظار كونه بين شقيقين.

فرانشيسكو بيو ـ صاحب الـ 19 عاماً ـ لم يسجل ولكنه صنع هدف الفوز لإنتر بالدقيقة 90 بالدقيقة (90+2) عن طريق لاعبه فالنتين كاربوني.

سالفاتوري شقيقهما الثالث الذي يلعب بصفوف نادي سبيزيا الإيطالي قال عقب المباراة:"فخورون للغاية، سيباستيانو لديه قدرات فنية رائعة، وحقق فرانشيسكو بيو قفزات نوعية خلال العامين الماضيين، قدّم موسمًا رائعًا في دوري الدرجة الثانية الإيطالي العام الماضي".

ولكن فرانشيسكو رغم صغر سنه لم يكن غريبًا على مدرب إنتر كريستيان كيفو الذي قال في تصريحات أوردها موقع فيفا:"أعرفه منذ أن كان في الثالثة عشرة من عمره، كان شرفًا لي أن أدربه في صغري، والآن أرى لاعبًا ناضجًا، في كامل تركيزه، وكامل طاقته".

فرانشيسكو الذي يلعب في مركز المهاجم كان قد تم تصعيده للفريق الأول بإنتر موسم 2023/24 قبل أن يخوض الموسم معاراً لصفوف سبيزيا ثم عاد مع بداية الموسم الجاري لإنتر.

الفوز رفع رصيد فريق إنتر إلى النقطة 4 في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن نظيره ريفر بلايت، فيما تذيل فريق أوراوا المجموعة بدون نقاط بفارق نقطتين عن مونتيري صاحب المركز الثالث.

اقرأ أيضًا:

اتحاد الكرة يعلن الأربع أندية المُشاركة في البطولات الأفريقية

"مع نهاية مباريات فجر الإثنين".. 3 أندية قد تحسم تأهلها لدور الـ 16 بكأس العالم للأندية



