محمد صلاح ينشر 3 صور رفقة نجم الزمالك ومدافع الأهلي السابق (صور)

كتب- محمد عبدالهادي:

نشر محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، ظهر خلالها برفقة عبد الله السعيد لاعب نادي الزمالك، وأحمد حجازي مدافع الأهلي السابق والمحترف حالياً في صفوف نادي نيوم السعودي.

وتأتي هذه الصور في إطار العطلة الصيفية التي يقضيها صلاح عقب نهاية موسم مميز مع ليفربول، توّجه بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب فوزه بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للمسابقة.

وتفاعل عدد كبير من جماهير الكرة المصرية والعربية مع الصور، خاصة أنها جمعت بين ثلاثة من أبرز نجوم الكرة المصرية في السنوات الأخيرة.

وكان صلاح قد جدد عقده مع ليفربول مؤخراً، بعدما كان من المقرر أن ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ليستمر بقميص "الريدز" لمدة موسمين إضافيين.