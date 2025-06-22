بعد سفرها أمريكا لمساندته.. أبرز 6 معلومات عن زوجة إمام عاشور

كتب - نهى خورشيد

شهدت افتتاحية كأس العالم للأندية 2025، تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صدمة كبيرة بعد تعرض نجمه إمام عاشور لإصابة بخلع في الكتف، لتنتهي بذلك رحلته مع القلعة الحمراء في أمريكا.

ورغم تأثيره الكبير على القلعة الحمراء، إلا أنه حرص على دعم زملائه في مشوارهم في مونديال الأندية.

وبالنظر إلى الجانب المشرق في حياة عاشور، فنجد حرص زوجته على مساندته رغم الإصابة، كما كانت تظهر دائماً خلفه في المناسبات السعيدة.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية معلومات عن ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور..

ياسمين هي ابنة مصفف الشعر المعروف محمد حافظ.

تخرجت ياسمين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

ارتبطت بإمام عاشور في قصة حب استمرت 4 سنوات، انتهت بالخطوبة في يناير 2023 ثم الزواج في مارس من العام نفسه.

أنجبت من إمام عاشور طفلين: كتاليا وفهد.

شقيقها ياسين حافظ كان لاعباً في ناشئي الزمالك، قبل أن يرحل عن الفريق.

تظهر مع إمام عاشور في عدد كبير من المناسبات الكروية، وزادت شهرتها بعد واقعة مشاجرة زوجها في أحد المولات.

لديها شقيقة تُدعى آلاء حافظ، تعمل في تصميم الأزياء.