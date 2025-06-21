أول تعليق من زيزو على الهزيمة من بالميراس

كتب - نهى خورشيد

علّق أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على خسارة فريقه أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال زيزو في تصريحات تلفزيونية:"زعل الجمهور؟ حقهم طبعاً، الماتش دا كان صعب".

وأضاف نجم الأحمر:"لكن مفيش سبب نقوله غير إننا هنقاتل عشان نكسب الماتش الجاي، ونركز أكتر، واللعيبة تجتهد أكتر من كده وتدي 200% من اللي عندها عشان نقدر نكسب".

ويستعد الأهلي لخوض مواجهته الثالثة

أمام بورتو البرتغالي، في إطار الجولة الأخيرة من المجموعة، والتي تُقام في تمام الساعة الرابعة فجر الثلاثاء 24 يونيو، على ملعب ميتلايف.