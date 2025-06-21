كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

إنتر ميلان

0 1
22:00

اوراوا ريد دياموندز

كأس العالم للأندية

لوس أنجلوس

0 1
01:00

الترجى الرياضي

كأس العالم للأندية

ماميلودي صنداونز

3 4
19:00

بروسيا دورتموند

جميع المباريات

إعلان

مجانا.. موعد مباراة الأهلي وبورتو والقنوات الناقلة

09:16 م السبت 21 يونيو 2025

الأهلي ضد بورتو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

يترقب جمهور المارد الأحمر مواجهة الفريق المصيرية في كأس العالم للأندية 2025، عندما يلاقي بورتو البرتغالي.

ولا بديل للنادي الأهلي عن الفوز على بورتو في تلك المباراة من أجل الوصول إلى النقطة 4، وأيضًا سيحتاج إلى بعض الحسابات التي تتعلق بفارق الأهداف.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

موعد مباراة الأهلي وبورتو

وتقام المباراة في تمام الساعة الرابعة فجر يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو، على ملعب ميتلايف في مدينة نيويورك الواقعة في أمريكا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبورتو

وتمتلك شبكة قنوات "إم بي سي" السعودية، حقوق بث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، حيث تنقلها بشكل مجاني على قنوات: (إم بي سي مصر 1، إم بي سي مصر 2، إم بي سي أكشن).

ترتيب مجموعة الأهلي

1. بالميراس - 4 نقاط

2. إنتر ميامي - 4 نقاط

3. بورتو - نقطة

4. الأهلي - نقطة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي ضد بورتو موعد مباراة الأهلي وبورتو القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبورتو ترتيب مجموعة الأهلي الأهلي كأس العالم لأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

"مصراوي" يواصل تفوقه.. سارة أبو شادي تفوز بجائزة "True Story Award" العالمية عن تحقيق "الفخ الروسي"