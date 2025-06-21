مجانا.. موعد مباراة الأهلي وبورتو والقنوات الناقلة

كتب - محمد القرش:

يترقب جمهور المارد الأحمر مواجهة الفريق المصيرية في كأس العالم للأندية 2025، عندما يلاقي بورتو البرتغالي.

ولا بديل للنادي الأهلي عن الفوز على بورتو في تلك المباراة من أجل الوصول إلى النقطة 4، وأيضًا سيحتاج إلى بعض الحسابات التي تتعلق بفارق الأهداف.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

موعد مباراة الأهلي وبورتو

وتقام المباراة في تمام الساعة الرابعة فجر يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو، على ملعب ميتلايف في مدينة نيويورك الواقعة في أمريكا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبورتو

وتمتلك شبكة قنوات "إم بي سي" السعودية، حقوق بث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، حيث تنقلها بشكل مجاني على قنوات: (إم بي سي مصر 1، إم بي سي مصر 2، إم بي سي أكشن).

ترتيب مجموعة الأهلي

1. بالميراس - 4 نقاط

2. إنتر ميامي - 4 نقاط

3. بورتو - نقطة

4. الأهلي - نقطة